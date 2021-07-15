После гибели сотрудника «Ижводоканала» возбуждено уголовное дело

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

В связи с гибелью сотрудника МУП «Ижводоканал» на улице Гастелло в столице Удмуртии возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Вечером 14 июля во время работ на объекте обвалился грунт, в результате чего 56-летний работник погиб.

Следователем произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы, сотрудники и руководство предприятия.

Следственным управлением перед контролирующими и надзорными органами поставлен вопрос об организации проверки соблюдения требований безопасности на остальных объектах сферы ЖКХ.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Любили путешествовать и строили планы на будущее: что известно о семье из Ижевска, погибшей в страшной аварии в Ростовской области

Центральная площадь Ижевска может попасть на страницы журнала National Geographic Traveler