В Ижевске ожидаются грозы и усиление ветра

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Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Удмуртии днем 16 июля. Пресс-служба регионального главка МЧС сообщила о возможных грозах и усилении ветра с порывами до 20 м/с

Росгидрометцентр обещает в столице Удмуртии сильные дожди при жаре +27°С.

Жителей просят соблюдать меры предосторожности на случай грозы. Стоит подготовить фонари и батарейки, исключить дальние поездки, остерегаться оборванны проводов и не прятаться от грозы под деревьями. Водителей просят соблюдать скоростной режим и избегать опасных маневров, а также тщательно выбирать место парковки.

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