Одностороннее движение введут на улице Димитрова в Ижевске

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На улице Димитрова в столице Удмуртии введут «односторонку». На официальном сайте Ижевска опубликовано соответствующее постановление за подписью главы города Олега Бекмеметьева.
На участке дороги от переулка Северного в сторону улицы Майской установят знаки «Дорога с односторонним движением», «Выезд на дорогу с односторонним движением», «Въезд запрещен», «Поворот направо запрещен» и «Поворот налево запрещен».
Согласно документу, решение принималось с целью обеспечения безопасности дорожного движения.
Напомним, недавно односторонней сделали улицу Софьи Ковалевской.
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