Карта распространения коронавируса на 15 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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140 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии на утро 15 июля. 43 пациента выздоровели. К сожалению, 5 человек скончались.

Рассказываем о статистике по городам и районам республики на сегодня:

Ижевск — 17 864

Глазов — 1 790

Воткинск — 1 583

Можга — 2 077

Сарапул — 1 417

Завьяловский район — 2017

Алнашский район — 671

Балезинский район — 707

Вавожский район — 321

Воткинский район — 426

Глазовский район — 388

Граховский район — 215

Дебесский район — 316

Игринский район — 848

Камбарский район — 336

Каракулинский район — 227

Кезский район — 435

Кизнерский район — 374

Киясовский район — 261

Красногорский район — 422

Малопургинский район — 518

Можгинский район — 412

Сарапульский район — 442

Селтинский район — 295

Сюмсинский район — 382

Увинский район — 1 216

Шарканский район — 603

Юкаменский район — 352

Якшур-Бодьинский район — 517

Ярский район — 304

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