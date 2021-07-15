Карта распространения коронавируса на 15 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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140 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии на утро 15 июля. 43 пациента выздоровели. К сожалению, 5 человек скончались.
Рассказываем о статистике по городам и районам республики на сегодня:
Ижевск — 17 864
Глазов — 1 790
Воткинск — 1 583
Можга — 2 077
Сарапул — 1 417
Завьяловский район — 2017
Алнашский район — 671
Балезинский район — 707
Вавожский район — 321
Воткинский район — 426
Глазовский район — 388
Граховский район — 215
Дебесский район — 316
Игринский район — 848
Камбарский район — 336
Каракулинский район — 227
Кезский район — 435
Кизнерский район — 374
Киясовский район — 261
Красногорский район — 422
Малопургинский район — 518
Можгинский район — 412
Сарапульский район — 442
Селтинский район — 295
Сюмсинский район — 382
Увинский район — 1 216
Шарканский район — 603
Юкаменский район — 352
Якшур-Бодьинский район — 517
Ярский район — 304
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