Более 4 млн рублей требуется на ремонт дома с рухнувшим потолком в Ижевске

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Дом №7 на Карлутской набережной в Ижевске, в котором в конце июня обрушился потолок, будут ремонтировать. Как сообщает пресс-служба городской администрации, такое решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Специалисты частично демонтировали кровлю, обследовали конструкции перекрытий дома и подготовили техническое заключение об их состоянии. В дальнейшем будет разработан проект выполнения аварийно-восстановительных работ, на это уже выделено 200 тысяч рублей.

«Сейчас определяется источник финансирования для проведения восстановительных работ, на эти цели по предварительной оценке требуется 4,4 млн рублей», - рассказали в муниципалитете.

Потолок в одной из комнат второго этажа двухэтажного дома 1952 года постройки рухнул 27 июня, никто не пострадал. В здании был введен режим ЧС. Позднее первый этаж был признан пригодным для проживания. 9 жителей 2-го этажа временно переселили в санаторий, 10 человек остановились у родственников.

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