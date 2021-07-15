В Ижевске пройдет фестиваль водных активностей IZHWATERFEST

Фото: предоставлено организаторами

24 и 25 июля на центральном пляже столицы Удмуртии впервые состоится Фестиваль водных активностей IZHWATERFEST (0+). География фестиваля не ограничивается Ижевском – организаторы ожидают гостей из районов республики, а также Москвы и Тюмени.

Отмечается, что для участников и гостей мероприятия будут предложены различные мастер-классы: они смогут выбрать между сапсерфингом, парусными катамаранами или байдарками.

В итоге будут сформированы команды, которые будут состязаться в регате на парусных катамаранах. Также планируются регата на крейсерских яхтах и гонки на водно-моторных судах

Фото: предоставлено организаторами

Кроме того, желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по метанию ножей и топоров. Для любителей менее активного отдыха предусмотрены соревнования по настольным играм.

Время работы площадок фестиваля - с 10:30 до 18:00. Вход свободный.

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