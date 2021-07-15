Хлор на водоканале Ижевска эксплуатировали с нарушениями

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При эксплуатации хлора на «Ижводоканале» были нарушения, которые привели к утечке в Ижевске вечером 2 июля. Об это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя управления СКР России по Удмуртии Рустама Тугушева.

«Мы установили, что были определенные нарушения правил обращения с опасными объектами, и именно несоблюдение установленных правил не дало возможности своевременно предотвратить утечку хлора», - рассказал Тугушев изданию.

Он отметил необходимость исследования всех доказательств – без этого невозможно говорить о виновности конкретных лиц.

Напомним, что вечером 2 июля 2021 года в Ижевске произошел выброс около 800 кг хлора. ЧП случилось на складе станции подготовки воды «Пруд – Ижевск». Очевидцы сообщили об эвакуации соседних домов и о перекрытии выезда из Ижевска. Ночью 3 июля было объявлено о ликвидации аварии, никто не пострадал. Концентрация хлора в воздухе соответствовала норме. Основной причиной утечки назвали разгерметизацию контейнера.

«Комсомолка» вела текстовую трансляцию событий вечера 2 июля в Ижевске.