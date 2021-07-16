Погода в Ижевске на 16 июля: ожидаются небольшие дожди и грозы

16 июля в Ижевске ожидаются небольшие дожди Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, в пятницу 16 июля, в столице Удмуртии ожидается пасмурная и дождливая погода. Такой прогноз сделали в Удмуртском гидрометцентре.

Днем температура в городе поднимется до +26…+28°С. Синоптики обещают кратковременные дожди и грозы. Скорость южно-западного ветра достигнет 8–13 м/с, порывы при грозе увеличатся до 15–20 м/с.

По данным сервиса «Яндекс Погода», сегодня в Ижевске ожидаются небольшие дожди в течение дня. Температура повысится до +27°С. Максимальная скорость северо-западного ветра – 2 м/с.

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