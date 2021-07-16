В Удмуртии выросли цены на капусту, морковь и полукопченую колбасу

Цены на помидоры и огурцы, наоборот, снизились
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Удмуртстат провел мониторинг цен на потребительском рынке с 6 по 12 июля. Так, больше всего выросли цены на продовольственные товары.
Отмечено, что капуста подорожала на 11,9%, морковь – на 7,2%, овощные консервы детского питания – на 3,2%, а полукопченая колбаса – на 3%. Цены выросли на женские колготки (на 4,4%), зубные щетки (на 4%) и туалетная бумага (на 2,5%).
За этот период подешевели картофель, огурцы, помидоры и репчатый лук. Цены снизились на 8,9%, 8,6%, 4,9% и 3,3% соответственно.
Также цены снизились на путевки в Турцию на 7,5%.
Без изменений остались средние цены на все виды бензина и дизельного топлива.
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