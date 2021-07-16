В Удмуртии выросли цены на капусту, морковь и полукопченую колбасу

Цены на помидоры и огурцы, наоборот, снизились Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Удмуртстат провел мониторинг цен на потребительском рынке с 6 по 12 июля. Так, больше всего выросли цены на продовольственные товары.

Отмечено, что капуста подорожала на 11,9%, морковь – на 7,2%, овощные консервы детского питания – на 3,2%, а полукопченая колбаса – на 3%. Цены выросли на женские колготки (на 4,4%), зубные щетки (на 4%) и туалетная бумага (на 2,5%).

За этот период подешевели картофель, огурцы, помидоры и репчатый лук. Цены снизились на 8,9%, 8,6%, 4,9% и 3,3% соответственно.

Также цены снизились на путевки в Турцию на 7,5%.

Без изменений остались средние цены на все виды бензина и дизельного топлива.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Более 4 млн рублей требуется на ремонт дома с рухнувшим потолком в Ижевске

Одностороннее движение введут на улице Димитрова в Ижевске