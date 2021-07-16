За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 143 человека

К сожалению, 5 человек скончались Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 16 июля в Удмуртии выявлено 143 новых случая коронавируса. В числе заболевших 31 ребенок до 14 лет и 26 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 5 летальных случаев.

42 человека выздоровели, их выписали.

3 510 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 740– в состоянии средней степени тяжести, 168 – в тяжелом состоянии.

Всего на 16 июля в Удмуртии зарегистрировано 37 827 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 32 851 человек выздоровели. За время пандемии зафиксировано 558 летальных случаев.

Вакцинированы 259 737 жителей Удмуртии. Из них 169 775 прошли через оба этапа вакцинации.

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