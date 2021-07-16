Организатору наркомагазина в Ижевске грозит до 15 лет колонии

С целью перепродажи наркотиков подозреваемый открыл свой онлайн-магазин Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

В Ижевске по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 22-летний неработающий житель. Пресс-служба МВД по Удмуртии сообщает о найденных в его квартире запрещенных веществах синтетического и растительного происхождения.

По его словам, наркотики закупались через интернет крупными партиями и расфасовывались в мелкие пакеты. Реализация наркотиков происходила через созданный онлайн-магазин. Покупатели искали закладки в тайниках на территории города.

В ведомстве также сообщили, что сейчас устанавливаются другие факты его преступной деятельности. Заведены уголовные дела, подозреваемый помещен в СИЗО. Ему грозит до 15 лет колонии.

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