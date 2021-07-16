Обвиняемого в убийстве 11-летней школьницы в Удмуртии признали вменяемым

Девочка была обнаружена вечером 22 марта в своей квартире Фото: Амир Закиров

Экспертиза не выявила психических отклонений у молодого человека, которого обвиняют в убийстве 11-летней девочки в Сарапуле. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя СУ СКР по Удмуртии Рустама Тугушева.

«Мы установили, что обвиняемый находился в состоянии вменяемости. Согласно выводам психолого-психиатрической экспертизы, у него не обнаружено какого-либо психического расстройства», - сообщил Тугушев изданию.

Также он напомнил, что пусть обвиняемый и имел признаки наркотического опьянения, но при этом он мог осознавать характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Напомним, 22 марта в Сарапуле мать обнаружила мертвой свою 11-летнюю дочь. В убийстве и надругательстве над телом подозревается ранее судимый знакомый матери 1993 года рождения, злоупотребляющий наркотиками.

По данным следствия, в ночь на 23 марта он пришел к ним домой в состоянии наркотического опьянения. Не застав мать, он задушил пытавшуюся его прогнать девочку и надругался над ее телом. Подсудимый признал свою вину, ему грозит пожизненный срок. Дело рассматривает удмуртский Верховный суд.

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