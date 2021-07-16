Курбан-Байрам в Ижевске 2021: когда отмечают и как пройдет

Фото: архив КП

В течение четырех дней с 20 по 23 июля мусульмане Ижевска и всей России будут отмечать праздник Курбан-Байрам. «Комсомолка» попросила священнослужителя Ижевской соборной мечети рассказать о праздничных традициях.

«На Курбан-Байрам принято резать барашка или корову – зависит от финансового положения. Нужно отдать первую часть мяса нуждающимся, второй угостить родственников и гостей, и только третью оставить для собственной семьи. Также в эти дни мусульмане ходят друг к другу в гости и дарят подарки. Обязательным является праздничный намаз (молитва – прим. ред.)», - рассказал представитель мечети.

Известно, что в Москве из-за коронавирусных ограничений праздник пройдет в онлайн-формате. По словам священнослужителя, в Ижевске посетить мечеть для молитвы можно. Если позволит погода, то молиться будут во дворе.

СПРАВКА КП:

Традиция приносить в жертву домашний скот связано с событиями жизни мусульманского пророка Ибрахима и его сына. Как говорится в Коране, Аллах решил испытать силу их веры и велел Ибрахиму принести своего сына в жертву. Увидев готовность исполнить это повеление, Аллах предписал им приносить в жертву домашних животных, мясо которых человек употребляет в пищу: коров, овец, коз и других.

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