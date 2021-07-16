Активные горожане расчистили территорию в Заречном сквере Ижевска в рамках акции «Чистый двор»

Фото: администрация Ижевска

15 июля, в Ижевске прошла акция «Чистый двор». Около 50 активных горожан прибирались на территории в Заречном сквере (Ленинский район). Сквер будут благоустраивать в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Фото: администрация Ижевска

Будут построены входные группы, беговые и транзитные дорожки, а также детская, спортивная и воркаут-площадки. На территории расставят 27 скамеек и урн, 57 светильников, высадят кустарники и деревья. Работы планируют завершить к 30 сентября.

«Озелененная территория рядом со сквером не попала в проект благоустройства, – рассказал замепред Городской думы Ижевска Олег Гарин. – Жители были обеспокоены, что здесь останутся заросли. Мы договорились, что выйдем все вместе на уборку этого места, чтобы было еще одно безопасное и хорошее пространство».

«На субботник мы вышли всей семьей. Сейчас мы ходим в сквер Драгунова, потому что таких благоустроенных мест для прогулок с детьми больше нет», - поделилась председатель Совета дома по ул. З. Космодемьянской, 12 Лариса Перминова.

Фото: администрация Ижевска

Весной здесь уже проходил субботник, но территория лесопосадки была чистой недолго: по словам жителей, она вернулась в прежнее состояние уже через несколько недель. Ночные компании, которые собираются здесь довольно часто, оставляют после себя немало мусора.

«Мы приняли решение не просто убрать мусор, но и поросль, упавшие, аварийные деревья, – говорит Олег Гарин. – Надеюсь, что здесь после этого будет меньше собираться людей, которые ведут асоциальный образ жизни».

Он также уточнил, сотрудники полиции включат Заречный сквер в маршруты своих патрулей, что сделает площадку куда безопаснее.

Фото: администрация Ижевска

«Мы хотим, чтобы наш город был чистый, красивый, чтобы все завидовали Ижевску, – рассказала жительница района Галина Булдакова. – И хочется научить людей видеть красоту. Недалеко отсюда живу. Мы хотим, чтобы в нашем районе было как можно больше таких мест».

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