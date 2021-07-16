На улице Ленина в Ижевске начали ремонтировать трамвайные пути

Фото: izh.ru
В столице Удмуртии начался капитальный ремонт трамвайных путей на улице Ленина. Пресс-служба ижевской администрации сообщила, что перерывов в движении трамваев не будет, поскольку работы ведутся ночью.
Первый этап ремонта затронет участок от остановки «Речка Карлутка» по направлению к остановке «Больница». Уже уложили 100 метров новых рельсов с использованием новой технологии анкерных креплений. Данная технология усиливает фиксацию рельса и снижает шум и вибрацию.
Всего в этом году планируют заменить 3,5 км трамвайных путей – в том числе и на улицах К.Маркса, Ленина, Кирова и Орджоникидзе.
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