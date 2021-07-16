Чиновницу из Удмуртии будут судить по делу о гибели двух детей в Сарапуле

Здание обрушилось в сентябре 2017 года Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

В суд передано дело по обвинению начальницы управления имущественных отношений города Сарапула. Чиновнице вменяют в вину преступную халатность, приведшую к смерти двоих детей. Об этом сообщает издание «Интерфакс» со ссылкой на главу управления СКР по Удмуртии Рустама Тугушева.

«Расследованные обстоятельства позволили нам собрать доказательную базу и предъявить обвинение в совершении халатности, то есть ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, должностному лицу - начальнику управления имущественных отношений администрации города Сарапула. Мы в настоящее время расследование закончили, оно направлено в Сарапульский городской суд», - рассказал изданию руководитель ведомства.

Он напомнил, что двое детей погибли 12 сентября прошлого года – во время игры они попытались забраться на перекрытие заброшенного барака, но в этот момент здание обрушилось. Еще один ребенок отскочил в сторону.

Расследование показало, что еще до трагедии в 2017 году барак постановили снести, но подрядчик разобрал только крышу, второй этаж и облицовочный кирпич.

«Оставшаяся часть здания представляла безусловную опасность для любого, кто мог находиться поблизости. Тем не менее управление имущественных отношений администрации города Сарапула не проконтролировало исполнение данного муниципального контракта, подписало все необходимые документы о том, что он выполнен и дом снесен, хотя в действительности такого не было», - отметил Тугушев.

Несмотря на то, что дело в отношении подрядчика было прекращено в связи с истечением срока давности, мужчина раскаялся и возместил ущерб.

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