Двое детей погибли при обрушении кровли в Удмуртии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

В Сарапуле погибли мальчики ориентировочно 13-ти лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

12 сентября в 14:57 поступило сообщение о частичном обрушении кровли двухэтажного деревянного нежилого барака на улице Амурской. По предварительным данным, там и погибли дети. Причина обрушения — ветхость. Обстоятельства происшествия уточняются.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

Последствия обрушения ликвидировали 38 человек и 14 единиц техники.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Ижевчанин погиб при сплаве на Алтае

Двойное убийство на улице Холмогорова в Ижевске: пособнику вынесли приговор

«Сначала отбивался, а потом сам сел на плечо»: в Удмуртии поймали попугая ара