7 человек скончалось от коронавируса за минувшие сутки

Коронавирусом заболели 143 жителя Удмуртии, выздоровели 43 Фото: Амир Закиров

За прошлые сутки в лабораториях Удмуртии зарегистрировали еще 143 случая заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб. Среди заболевших 24 детей и 14 граждан 65 лет и старше.

Коронавирус подтвердился у 62 жителей Ижевска, 16 жителей Глазова, 12 жителей Кезского района, 8 жителей Можги, 7 жителей Увинского района, 7 жителей Сарапула, 7 жителей Воткинска, 6 жителей Шарканского района, 3 жителей Сюмсинского района, 3 жителей Вавожского района, по два случая зарегистрировано в Глазовском, Завьяловском, Можгинском, Селтинском, Ярском районах, по одному случаю в Балезинском и Игринском районах.

К сожалению, за сутки погибли семь человек. Скончались две женщины 89 и 92 лет, мужчины – 81 год и 59 лет. В то же время выздоровели еще 43 Covid-пациента.

Всего за год пандемии в республике официально заболели уже 37 970 человек, из которых 565 скончались, 32 849 выздоровели.

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