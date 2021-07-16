Карта распространения коронавируса на 16 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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143 новых случая коронавируса выявили в Удмуртии на утро 16 июля. 42 пациента выздоровели. К сожалению, 5 человек скончались.

Рассказываем о статистике по городам и районам республики на сегодня:

Ижевск — 17 920

Глазов — 1 800

Воткинск — 1 594

Можга — 2 086

Сарапул — 1 417

Завьяловский район — 2017

Алнашский район — 671

Балезинский район — 710

Вавожский район — 328

Воткинский район — 427

Глазовский район — 389

Граховский район — 215

Дебесский район — 316

Игринский район — 851

Камбарский район — 336

Каракулинский район — 227

Кезский район — 435

Кизнерский район — 375

Киясовский район — 266

Красногорский район — 427

Малопургинский район — 522

Можгинский район — 415

Сарапульский район — 442

Селтинский район — 295

Сюмсинский район — 388

Увинский район — 1 225

Шарканский район — 606

Юкаменский район — 353

Якшур-Бодьинский район — 517

Ярский район — 304

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