Карта распространения коронавируса на 16 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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143 новых случая коронавируса выявили в Удмуртии на утро 16 июля. 42 пациента выздоровели. К сожалению, 5 человек скончались.
Рассказываем о статистике по городам и районам республики на сегодня:
Ижевск — 17 920
Глазов — 1 800
Воткинск — 1 594
Можга — 2 086
Сарапул — 1 417
Завьяловский район — 2017
Алнашский район — 671
Балезинский район — 710
Вавожский район — 328
Воткинский район — 427
Глазовский район — 389
Граховский район — 215
Дебесский район — 316
Игринский район — 851
Камбарский район — 336
Каракулинский район — 227
Кезский район — 435
Кизнерский район — 375
Киясовский район — 266
Красногорский район — 427
Малопургинский район — 522
Можгинский район — 415
Сарапульский район — 442
Селтинский район — 295
Сюмсинский район — 388
Увинский район — 1 225
Шарканский район — 606
Юкаменский район — 353
Якшур-Бодьинский район — 517
Ярский район — 304
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