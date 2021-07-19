Мужчине прижало ноги трамваем в центре Ижевска

Фото: instagram.com/pss_izh/

18 июля в столице Удмуртии под трамвай попал мужчина. Как сообщает на своей официальной странице в инстаграме поисково-спасательная служба Ижевска, сообщение об инциденте на остановке «ЦУМ» поступило в 13:10. Отмечается, что более ничего не уточнялось, поэтому спасатели предполагали самое плохое.

Фото: instagram.com/pss_izh/

Оказалось, что ноги мужчины оказались зажаты между асфальтом и задней площадкой трамвая. Спасатели приподняли алюминиевую махину при помощи разжима, освободили мужчину и передали медикам.

Фото: instagram.com/pss_izh/

Пострадавшего доставили в больницу.

Во избежание подобных случаев, которые могут закончиться весьма плачевно, спасатели просят ижевчан соблюдать правила дорожного движения и ожидать общественный транспорт не на рельсах, а на специально предназначенных для этого остановках.

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