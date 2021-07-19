Заслуженный отдых: моржи из зоопарка в Ижевске отправятся в отпуск на 3 недели

Фото: архив КП

Моржи из ижевского зоопарка отправятся на каникулы. Как сообщает официальное сообщество учреждения в социальной сети «ВКонтакте», от посетителей животных скроют на 3 недели.

«Лето для людей – это время каникул и отпусков, но и животные не исключение! Например, моржи трудились и выступали для посетителей целый год, а 19 июля они уходят в заслуженный отпуск», – сообщается в посте.

До возвращения моржей 8 августа в бассейне планируется сделать ремонт. Отмечается, что завтра, 20 июля, в вольер вернутся морские котики.

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