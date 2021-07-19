В песке двух пляжей Удмуртии нашли паразитов

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В песке двух пляжей Удмуртии обнаружили паразитов. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, пляжи на реке Воложка и Центральный пруд в Якшур-Бодье не прошли санитарно-эпидемиологическую проверку.

«Проведен отбор 20 проб почвы (песка) по микробиологическим и паразитологическим показателям, из них 2 пробы (10%) не соответствовали установленным гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям (обнаружены токсокары) на пляже р.Воложка Завьяловского района и Центральном пруду с.Якшур-Бодья», – отчиталась пресс-служба ведомства.

Результаты были направлены в районы – их главы должны будут принять меры. Купание в водоемах без выданного санитарно-эпидемиологического заключения запрещено – можно получить штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

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