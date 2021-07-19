Серия пьяных ДТП с пострадавшими произошла в Удмуртии в выходные

Фото: 1-й отдел ГИБДД МВД по Удмуртии

О серии ДТП с участием пьяных водителей сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии. Во всех авариях есть пострадавшие.

В пятницу, 16 июля, произошло ДТП в Глазове. Нетрезвый и не имеющий прав 50-летний водитель «Лады Калины» сбил 64-летнего велосипедиста, тот получил травмы. Машину изъяли, на водителя составили протоколы.

В субботу, 17 июля произошло 2 аварии. В Камбарском районе 57-летний пьяный водитель «девятки», ранее лишенный прав, въехал в «Шевроле». 15-летняя пассажирка иномарки получила травмы. Машину забрали на штрафстоянку, водителю грозит до 2 лет лишения свободы.

Вторая авария произошла в Можге. Нетрезвый 27-летний водитель «Калины» выехал на «встречку» и врезался в «Ладу Гранту». Пострадали 36-летний пассажир «Калины» и 49-летние пассажиры «Гранты» (мужчина и женщина). Пьяный водитель отказался от медосвидетельствования. Авто поместили на штрафстоянку.

Еще две аварии произошли в воскресенье. Около 4:00 21-летний парень не справился с управлением на мопеде и опрокинулся в кювет. С полученными травмами юноша был доставлен в больницу, на момент аварии он был пьян.

А в Кизнерском районе не справился с управлением его ровесник, нетрезвый водитель «ВАЗ-2110». Он съехал с дороги и перевернулся. 22-летние девушки, ехавшие с ним, получили травмы.

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