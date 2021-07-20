20 июля в Ижевске ожидается жара и грозы

Гроза ожидается в Ижевске. Фото: stihi.ru

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день, 20 июля.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, сегодня будет жаркий день. Днем температура воздуха составит +28…+30°С. Ожидается переменная облачность, днем местами дожди, грозы.

Южный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 740 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс средний – 5.

Желаем вам отличного вторника!

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