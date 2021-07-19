Видео: гимнаст из Удмуртии Давид Белявский провел первую тренировку в Токио

Фото: instagram.com/belyavskiydavid01/

Серебряный и бронзовый олимпийский призер, уроженец Удмуртии Давид Беляев прилетел на Олимпиаду в Токио, где будет выступать за сборную спортсменов из России. В его инстаграме появилось видео с первой тренировки в японской столице.

«First Training» (Первая тренировка) – так спортсмен подписал короткое видео в сторис, где он подходит к зеркалу в спортивной форме, а на заднем фоне можно увидеть помещение спортзала. На видеозаписи стоит геотег Токио.

В комментариях под фото, которое Белявский выложил перед вылетом в Страну восходящего солнца, ему желают удачи и обещают держать за гимнаста кулачки.

Напомним, на Олимпиаде в Токио будут выступать 4 спортсмена из Удмуртии.

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