Гороскоп на 20 июля для ижевчан: У Дев будет туго с деньгами, а Скорпионам стоит дозировать яд

Что ждет наших читателей завтра? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Интуиция сегодня – ваше все! Звезды советуют довериться внутреннему голосу настолько, насколько позволяет здравый смысл. С утра настроение будет барахлить, но к вечеру ситуация стабилизируется.

ТЕЛЕЦ

От смелости ваших утренних идей у окружающих волосы встанут дыбом – и поверьте, это далеко не всегда показатель их качества. Вы и сами это поймете ближе к обеду. Так, может быть, стоит подстраховаться от больших разочарований и хоть немного профильтровать свои задумки на предмет безумия, прежде чем бросать все силы на их реализацию?

БЛИЗНЕЦЫ

Хороший день, если выкинут из него отвратительное утро. Впрочем, вечер обещает быть настолько благоприятным, что утренние проблемы забудутся как страшный сон. В отличие, например, от Львов, вам звезды не советуют ничего планировать.

РАК

Вы пребываете в плену сладких иллюзий, которые сильно сказываются на вашей продуктивности. Естественно, вы этого не замечаете и искренне обижаетесь, когда вас критикуют за нездоровый пофигизм. Стоит спуститься с небес на землю.

ЛЕВ

День идеален для планирования ближайшего и отдаленного будущего, Как и Овнам, вам следует доверять своей интуиции – даже, может быть, больше, чем сынам и дочерям Марса. Очень благоприятный день в финансовом отношении.

ДЕВА

А вот у вас с деньгами сегодня туго. Даже если кажется, что все в порядке – вам только кажется - все может перевернуться в любой момент. Сегодня вам стоит быть пунктуальными – но вот от других пунктуальности требовать не стоит. Звезды говорят, что это может привести к длительному конфликту.

ВЕСЫ

Беспокойство и усталость – этими словами можно охарактеризовать состояние Весов во вторник. При том, что вы будете даже весьма обаятельны в своей суете, это вам совершенно не поможет. Побороть нервозность получится к вечеру – но первые шаги придется сделать уже в обед, иначе ничего не получится.

СКОРПИОН

Учитесь равномерно расходовать свои силы. Если угодно – дозируйте яд с умом, иначе в нужный момент травить неприятеля будет нечем. Ожидаются проблемы со здоровьем: обратите внимание на состояние своего сердца.

СТРЕЛЕЦ

В отличие от заигравшихся в собственные иллюзии Раков, вам бы не помешало слегка оторваться от реальности и поправить тем самым психическое здоровье. У вас непростой жизненный период и тяжелый день – иногда полезно отойти от холста и оценить масштаб бедствия извне. Может быть, посмотрев на проблемы чужими глазами, вы поймете, как их решить.

КОЗЕРОГ

Нельзя поддаваться на провокации – напротив, сегодня все будут ждать от вас объективного судейства и посредничества в решении острых конфликтов. Неужели роль последнего островка беспристрастности в мире споров и отчаяния вас не устраивает?

ВОДОЛЕЙ

Сегодня важнее скорость, чем качество – такое редко, но все-таки случается. Не обращайте внимания на «хвосты», которые остаются при движении вперед – большинство из них отвалятся сами собой, а с остальными разберетесь позже.

РЫБЫ

Звезды советуют вам, по сути, то же самое, что и Скорпионам – не тратьте всего себя на сколь угодно важное или приятное дело. Тем более что и сил у вас осталось куда меньше, чем у ваших собратьев по водной стихии – так дорожите же ими.

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