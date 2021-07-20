Министр сельского хозяйства рассказала, в каких районах Удмуртии зафиксирована гибель пчел

В Удмуртии гибнут пчелы. Фото: pixabay.com

В нескольких районах Удмуртии зафиксирована гибель пчел. В частности, в Сарапульском, Селтинском, Сюмсинском, Завьяловском и Глазовском районах. Как сообщила министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова, наибольшее количество обращений поступает из Сюмсинского и Селтинского районов.

Сейчас на рассмотрении находятся заявления по факту гибели более 400 пчелосемей.

«К сожалению, в сезоне-2021 у нас возникла проблема – в адрес Министерства и Главного управления ветеринарии УР стали поступать обращения владельцев пасек о массовых отравлениях пчел, предположительно в результате обработки рапсовых полей пестицидами», - рассказала зампред.

Вопрос взят под контроль, с 2019 года составляется республиканский реестр пасек. Также установлена норма: агропредприятия и фермы не менее чем за трое суток до начала обработок полей должны оповещать всех владельцев пасек в радиусе 7 км.

На сегодняшний момент на пострадавших пасеках работают ветспециалисты и представители районной администрации специалисты. Оценить причины гибели пчел и ущерб можно будет по результатам проведенных обследований.

В Минсельхозе Удмуртии сейчас разрабатывают алгоритм возмещения пчеловодом нанесенного ущерба.

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