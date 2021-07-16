Улицу Репина в Ижевске снова хотят соединить с улицей 10 лет Октября

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Ижевская администрация дала ООО «Кант Специализированный Застройщик» разрешение на подготовку документов по планировке территории для продления улицы Репина в Индустриальном районе. Из постановления, опубликованном на официальном сайте города, следует, что продлевать будут до улицы 10 лет Октября.

Компании до 24 июня 2022 года необходимо собрать данные, разработать документацию и подготовить материалы, после чего принять участие в общественных обсуждениях.

Соответственно, утратило силу распоряжение 2017 года «О подготовке документации по планировке территории линейного объекта «Автодорога по улице Репина на участке от улицы Авангардная до ул. 10 лет Октября».

В настоящее время улица Репина начинается от улицы Авангардной и упирается в лесные насаждения.

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