Блогер Вера Вондербера из Ижевска рассказала, сколько стоит ее одежда на популярном ютуб-канале

Блогер из Ижевска рассказала, сколько стоит ее одежда

Блогер Вера Вондербера из Ижевска стала героиней ролика на популярном ютуб-канале «Дымоход» (18+).

Ведущие спрашивают на улицах, сколько стоит одежда модно и дорого одетых людей. Блогер из Ижевска рассказала об этом, а еще — как оказалась в Тик-Ток хаусе и отношениях с мужчиной с сайта знакомств.

Веру Вондерберу можно найти в Instagram по нику vera_wonderbera или в Тик-Ток под именем dnevnik_udmurtki. В своих блогах она с юмором рассказывает о традициях удмуртов.

Ранее Вера Вондербера была ведущей на радио «Адам» (105.4 FM, 12+), которое входит в состав медиагруппы «Центр».

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