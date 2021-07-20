Мужчина украл у знакомого 1 млн рублей из садового домика в Удмуртии

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В Завьяловском районе Удмуртии задержали воришку, который украл у своего знакомого крупную сумму денег. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, им оказался 38-летний неработающий, ранее судимый житель Ижевска.

По версии следствия, вечером подозреваемый пришел в гости к своему знакомому на садоогород в Завьяловском районе. Мужчина увидел, что хозяин дома хранит в шкатулке деньги. И когда тот ненадолго вышел из комнаты, похитил все деньги.

Позже потерпевший рассказал, что 1 млн рублей был отложен на строительство дома.

Часть похищенных денег полицейские обнаружили в ходе обыска по месту жительства подозреваемого.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «кража в крупном размере». Мужчине, который сейчас находится в изолятор временного содержания, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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