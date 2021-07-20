За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 145 человек

К сожалению, 4 человека скончались

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 20 июля в Удмуртии выявлено 145 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 22 ребенка до 14 лет и 27 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 4 летальных случая.

42 человека выздоровели, их выписали.

3 823 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 819 – в состоянии средней степени тяжести, 160 – в тяжелом состоянии.

Всего на 20 июля в Удмуртии зарегистрировано 38 404 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 33 023 человека выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 579 смертей пациентов с подтвержденным коронавирусом, 558 смертей пациентов с признаками коронавируса.

Вакцинированы 265 525 жителей Удмуртии. Из них 177 988 прошли через оба этапа вакцинации.

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