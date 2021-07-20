Как работает пункт вакцинации от коронавируса на Центральной площади Ижевска

Мобильный пункт вакцинации в Ижевске Фото: Алена Селезнева

Мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции на Центральной площади города продолжает свою работу. Прием ведут в двух мобильных оснащенных всем необходимым палатках.

Как сообщает администрация Ижевска, график работы пункта остается неизменным. Он работает ежедневно с 8:00 до 21:00, перерыв на санобработку с 15:00 до 15:30.

В мобильном пункте можно поставить как первый, так и второй компонент. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и ручку для заполнения медицинской документации.

Перед прививкой ижевчан осматривает врач-терапевт.

Если есть очередь, подождать можно под навесом, где есть вода и стулья.

Ранее «Комсомолка» собрала самые частые вопросы, которые люди задавали за последний месяц про вакцинацию от коронавируса, и ответила на них вместе со специалистами Минздрава Удмуртии.

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