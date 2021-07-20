Почти 12% населения Удмуртии находятся за чертой бедности

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По доле бедного населения Удмуртия занимает 4 место в ПФО (по возрастанию доли). Как сообщает Удмуртстат, 11,9% жителей региона, или 178,6 тысяч человек живут за чертой бедности (то есть их доходы ниже прожиточного минимума в 10 465 рублей для региона)

«Таким образом, при существующем неравенстве в распределении материальных благ каждый восьмой житель региона живет в условиях прямой бедности», — констатирует Удмуртстат.

Наименьший уровень бедности в Приволжском федеральном округе по-прежнему фиксируется в соседнем Татарстане, наибольший – в Марий Эл.

В 2012 году не дотягивали до прожиточного минимума доходы 11,1% жителей республики, в 2019 – 12,4%.

Социальное неравенство в регионе характеризуется следующими цифрами: на 10% обеспеченного населения приходится 25,3% всех доходов, на 10% бедного – 2,8%. Обеспеченные семьи в 2020 году тратили на непродовольственные товары в 5 раз больше, чем малообеспеченные.

В среднем в 2020 году жители Удмуртии тратили на покупку еды 5 103 рубля на одного человека; семьи с малыми доходами – 2944 рубля на человека. Обеспеченные же тратили на продукты питания 8 085 рублей на жителя.

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