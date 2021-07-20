Утро в Ижевске: подробности поджога бомжа, серия пьяных ДТП и пострадавший под трамваем

Утренние новости Ижевска. Фото: архив редакции

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 20 июля, вторник. По прогнозам синоптиков, сегодня будет жаркая погода – до +30°С с дождями и грозами.

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Гороскоп на 20 июля для ижевчан: у Дев будет туго с деньгами, а Скорпионам стоит дозировать яд

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457 жителям Удмуртии в июне отключили электричество за неуплату

Видео: гимнаст из Удмуртии Давид Белявский провел первую тренировку в Токио

Подозреваемого в покушении на убийство жены в парикмахерской в Ижевске будут судить

У лыжника-паралимпийца из Удмуртии Владислава Лекомцева родилась двойня

За минувшие выходные в Удмуртии утонули 4 человека

В песке двух пляжей Удмуртии нашли паразитов

Блогер Вера Вандербера из Ижевска рассказала, сколько стоит ее одежда, на популярном ютьюб-канале

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Бречалов и прививка

Перед прививкой Александру Бречалову померяли давление. Скриншот с видео.

Главе Удмуртии Александру Бречалову поставили второй компонент вакцины «Спутник V» (Спутник Ви). Видео о том, как руководитель республики завершает вакцинацию от ковида, можно посмотреть здесь.

Мужчине прижало ноги трамваем

Фото: instagram.com/pss_izh/

Это произошло на остановке «ЦУМ». Спасатели приподняли заднюю площадку трамвая при помощи разжима, освободили мужчину и передали медикам.

Пьяные ДТП

Фото: 1-й отдел ГИБДД МВД по Удмуртии

В выходные произошло несколько ДТП по вине нетрезвых водителей. Пострадали 7 человек. Подробности можно прочитать в новости.

Поджог бомжа

История произошла около Собора Александра Невского. Фото: Архив КП

Узнали подробности происшествия в центре города, когда один бездомный поджег другого около собора Невского.