Утро в Ижевске: подробности поджога бомжа, серия пьяных ДТП и пострадавший под трамваем

Утренние новости Ижевска. Фото: архив редакции
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 20 июля, вторник. По прогнозам синоптиков, сегодня будет жаркая погода – до +30°С с дождями и грозами.
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Бречалов и прививка
Перед прививкой Александру Бречалову померяли давление. Скриншот с видео.
Главе Удмуртии Александру Бречалову поставили второй компонент вакцины «Спутник V» (Спутник Ви). Видео о том, как руководитель республики завершает вакцинацию от ковида, можно посмотреть здесь.
Мужчине прижало ноги трамваем
Фото: instagram.com/pss_izh/
Это произошло на остановке «ЦУМ». Спасатели приподняли заднюю площадку трамвая при помощи разжима, освободили мужчину и передали медикам.
Пьяные ДТП
Фото: 1-й отдел ГИБДД МВД по Удмуртии
В выходные произошло несколько ДТП по вине нетрезвых водителей. Пострадали 7 человек. Подробности можно прочитать в новости.
Поджог бомжа
История произошла около Собора Александра Невского. Фото: Архив КП
Узнали подробности происшествия в центре города, когда один бездомный поджег другого около собора Невского.