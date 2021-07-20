143 тысячи рублей перевела пенсионерка из Ижевска экстрасенсам-мошенникам

Фото: Сергей Грачев

74-летняя ижевская пенсионерка попалась на удочку лже-экстрасенсов из телевизионной рекламы и в надежде на помощь в лечении сына перевела им значительную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Имеющая больного сына женщина увидела телевизионную рекламу об экстрасенсорных способах лечения людей и решила позвонить по указанному номеру. Ей ответил некий «Дмитрий» и пообещал помочь, попросив за свои услуги 140 000 рублей. Пенсионерка оформила кредит в банке и перевела деньги на счет, продиктованный «Дмитрием».

Отправив деньги, женщина поняла, что ее цинично обманули, и написала заявление в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба). Проводятся мероприятия по раскрытию преступления.

«УМВД России по г. Ижевску настоятельно рекомендует гражданам обращаться за медицинской помощью исключительно к профильным специалистам. В любом случае ни в коем случае не переводите денежные средства за еще не оказанную вам услугу», - говорится в сообщении ведомства.

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