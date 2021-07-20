Человеческие останки нашли в Ижевске во время строительства сквера

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Во время работ по благоустройству Заречного сквера в Ленинском районе Ижевска на глубине 30 см нашли человеческие останки. Ранее здесь располагалось Николо-Покровское кладбище, закрытое в 1930 году.

Останки перезахоронят у стен Успенского храма – так же поступили с останками, найденными при строительстве магазина на улице Зои Космодемьянской.

«Еще в советский период городское кладбище при Успенском храме претерпело поругание, было снесено и застроено различными зданиями. Та часть, на месте которой планируется организация сквера, очень долгое время находилась в запустении, в неухоженном состоянии. Пустырь никогда не вызывал одобрения, ни с точки зрения безопасности, ни порядка, а также можно было заметить, что периодически становился местом свалки мусорных отходов. Считаю весьма одобрительным организацию на этом месте благоустроенных аллей. Успенский храм примет и по православным обычаям совершит захоронение найденных останков», — рассказывает митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.

Сквер Заречный благоустраивают в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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