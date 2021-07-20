Девочки не виноваты: собака с выбитым глазом в Ижевске пострадала от пневматики

Фото: Анастасия Тарасова, vk.com/iggs18

В столице Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица, прострелившего глаз собаке в городке Машиностроителей в Ижевске. Об этом рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД по Ижевску.

Напомним, пользователи соцсетей обвинили в издевательстве над животным девочек, которые проживают в районе. Мы писали, что из глаза собаки извлекли предмет, похожий на пульку. Оказалось, что девочки не виноваты - глаз поврежден в результате выстрела из пневматического оружия

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье).

Виновных ищут. Согласно вышеприведенной статье им может грозить:

- штраф до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за шесть месяцев;

- обязательные работы на срок до 360 часов;

- исправительные работы на срок до года;

- ограничение свободы на срок до одного года;

- арест на срок до шести месяцев;

- лишение свободы на срок до трех лет.

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