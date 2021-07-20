Мотоциклист столкнулся с автомобилем в Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Вчера, 19 июля в Сарапуле произошло ДТП с участием мотоциклиста. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 21-летний водитель мотоцикла «Кавасаки» въехал в заднюю часть «Лады Весты» с 34-летним мужчиной за рулем. Отмечается, что он ехал слишком близко к машине.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Мотоциклист получил травмы и попал в больницу.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию до транспортного средства, которое движется впереди. Также нужно соблюдать боковой интервал, достаточный для безопасного движения.

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