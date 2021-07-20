Шести муниципалитетам Удмуртии выделят 30 млн рублей на строительство новых площадок для мусора

Фото: vk.com/mprur

6 муниципальных образований Удмуртской Республики получат почти 30 млн рублей на строительство контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов. Как сообщает пресс-служба регионального минприроды, в муниципалитетах ощущается острая нехватка таких площадок.

Меж тем, количество мусора, который нужно вывозить, растет год от года. В 2020 году объем отходов вырос на 15 тысяч тонн – до 352 тысяч тонн. В этом году вывезли уже 173,6 тысяч тонн мусора (столько же - за весь 2018 год).

«По итогам заявок на предоставление субсидий, Сарапул получит 5 млн рублей, Воткинск – 4,8 млн рулей, Глазов – 3,1 млн рублей, Можга – 4,9 млн рублей, Камбарский район – 9,3 млн рублей, Завьяловский – 2,6 млн рублей», - уточняется в сообщении.

Будьте в курсе: «Комсомольская правда» в Ижевске проводит конкурс видео «Карапузы, на старт!» - для детей с 7 месяцев по 3 года включительно. Как принять участие – читайте по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Человеческие останки нашли в Ижевске во время строительства сквера

Девочки не виноваты: собака с выбитым глазом в Ижевске пострадала от пневматики