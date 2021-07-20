В Ижевске пропали двое мужчин

Фото: ПСО 18

В столице Удмуртии ищут двоих мужчин. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18» на своей странице «ВКонтакте»

16 июля пропал Хлыстов Николай Викторович, 1976 года рождения (на фото справа). Мужчина вышел из дома по ул. 50 лет ВЛКСМ в неизвестном направлении.

Приметы:

Рост 187 см, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Над губой с правой стороны есть родинка, на голове и руке — по шраму. Одет в футболку поло белого, серого и темно-синего цветов, светло-серые льняные брюки, белые кроссовки.

С 17 июня разыскивается Данилов Максим Николаевич, 1986 года рождения (на фото слева). Мужчина выехал из дома на ул. Лесопильной.на автомобиле «Иж 27175 (пикап). Кузов авто темно-синего цвета, капот – малинового. Номер автомобиля: Т693ТС18.

Приметы:

Рост 170-175 см, телосложение среднее, на вид 35-40 лет. Волосы светло-русые, прямые. Одет в темно-синюю кофту, темно-синие джинсы и серые кроссовки.

Знающих о местонахождении пропавших просят позвонить в полицию по телефону 02 (с мобильного 102), либо на горячую линию ПСО «Регион 18»: +79511952971.

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