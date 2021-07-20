В психиатрическую больницу Ижевска поступило сообщение о минировании

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Сегодня, 20 июля в республиканскую психиатрическую больницу поступило анонимное сообщение о бомбе в здании. Пресс-служба МВД по Удмуртии подтвердила эту информацию «Комсомолке».
Сотрудники медучреждения сообщили о звонке по номеру 112. Медиков, пациентов и посетителей в количестве около 540 человек эвакуировали из здания. На место прибыли сотрудники полиции и росгвардейцы.
Сообщение оказалось ложным, взрывное устройство не обнаружено. Эвакуированные смогли вернуться в больницу.
Сообщается, что по данному факту проводится проверка.
Напомним, недавно из-за сообщения о подозрительном предмете перекрыли улицу Советская.
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