В психиатрическую больницу Ижевска поступило сообщение о минировании

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Сегодня, 20 июля в республиканскую психиатрическую больницу поступило анонимное сообщение о бомбе в здании. Пресс-служба МВД по Удмуртии подтвердила эту информацию «Комсомолке».

Сотрудники медучреждения сообщили о звонке по номеру 112. Медиков, пациентов и посетителей в количестве около 540 человек эвакуировали из здания. На место прибыли сотрудники полиции и росгвардейцы.

Сообщение оказалось ложным, взрывное устройство не обнаружено. Эвакуированные смогли вернуться в больницу.

Сообщается, что по данному факту проводится проверка.

Напомним, недавно из-за сообщения о подозрительном предмете перекрыли улицу Советская.

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