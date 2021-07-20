В Ижевске появятся 16 новых камер видеофиксации нарушений

Фото: Сергей Грачев

На улицах столицы Удмуртии установят 16 новых камер видеофиксации нарушений. Как сообщает пресс-служба городской администрации на своей странице «ВКонтакте», камеры фиксируют нарушения скоростного режима и выезд за стоп-линии, а также должны помочь водителям при разрешении спорных ситуаций.

Видеокамеры, которые устанавливают в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным, появятся на следующих участках:

- напротив дома №273 по ул. Коммунаров;

- на перекрестке ул. Кирова и ул. Коммунаров;

- на перекрестке ул. Максима Горького и пер. Широкого;

- на перекрестке ул. 10 лет Октября, ул. 40 лет Победы и ул. Автозаводской;

- на ул. М. Петрова напротив дома №34а;

- на Воткинском шоссе напротив домов №296 и №298;

- на перекрестке ул. Молодежной и проспекта Калашникова;

- на перекрестке ул. Ленина и 40 лет Победы;

- напротив дома №54 по ул. Автозаводской;

- на перекрестке Славянского шоссе и дороги на РССК им. А. Демидова;

- на перекрестке ул. Карла Либкнехта и ул. Горького;

- на перекрестке ул. Ленина и ул. Камбарской;

- на перекрестке ул. Карла Маркса и ул. Чугуевского;

- на перекрестке ул. 40 лет Победы, Орджоникидзе и ул. Камбарской;

- на ул. Баранова напротив дома №98, к. 1.

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