В Удмуртию поставили еще 42 000 доз «Спутника V»

Фото: Ильяс Бекмансуров

В Удмуртию поступила новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в этот раз в республику поставили 42 тысячи доз.

Вакцину проверят, после чего распространят по медучреждениям Удмуртии.

С момента старта прививочной кампании регион получил 309 445 доз вакцины: 277 025 – «Спутник V», 30 860 – «ЭпиВакКорона», 1 560 – «КовиВак».

По данным на сегодняшнее утро 265 525 жителей республики поставили хотя бы первый компонент вакцины. Завершили вакцинацию 177 988 человек. Всего запланировано привить 693 тысячи человек.

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