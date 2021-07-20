Карта распространения коронавируса на 20 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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145 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии на утро 20 июля. 42 пациента выздоровели. К сожалению, 4 человека скончались.

Рассказываем о статистике по городам и районам республики на сегодня:

Ижевск — 18 175

Глазов — 1 861

Воткинск — 1 615

Можга — 2 111

Сарапул — 1 430

Завьяловский район — 2 030

Алнашский район — 671

Балезинский район — 712

Вавожский район — 333

Воткинский район — 442

Глазовский район — 392

Граховский район — 219

Дебесский район — 316

Игринский район — 858

Камбарский район — 351

Каракулинский район — 233

Кезский район — 455

Кизнерский район — 377

Киясовский район — 271

Красногорский район — 429

Малопургинский район — 523

Можгинский район — 422

Сарапульский район — 443

Селтинский район — 297

Сюмсинский район — 420

Увинский район — 1 261

Шарканский район — 618

Юкаменский район — 355

Якшур-Бодьинский район — 517

Ярский район — 307

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