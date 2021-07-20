Карта распространения коронавируса на 20 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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145 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии на утро 20 июля. 42 пациента выздоровели. К сожалению, 4 человека скончались.
Рассказываем о статистике по городам и районам республики на сегодня:
Ижевск — 18 175
Глазов — 1 861
Воткинск — 1 615
Можга — 2 111
Сарапул — 1 430
Завьяловский район — 2 030
Алнашский район — 671
Балезинский район — 712
Вавожский район — 333
Воткинский район — 442
Глазовский район — 392
Граховский район — 219
Дебесский район — 316
Игринский район — 858
Камбарский район — 351
Каракулинский район — 233
Кезский район — 455
Кизнерский район — 377
Киясовский район — 271
Красногорский район — 429
Малопургинский район — 523
Можгинский район — 422
Сарапульский район — 443
Селтинский район — 297
Сюмсинский район — 420
Увинский район — 1 261
Шарканский район — 618
Юкаменский район — 355
Якшур-Бодьинский район — 517
Ярский район — 307
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