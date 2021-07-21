За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 143 человека

К сожалению, 3 человека скончались Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 21 июля в Удмуртии выявлено 143 новых случая коронавируса. В числе заболевших 24 ребенка до 14 лет и 18 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 3 летальных случая.

49 человек выздоровели, их выписали.

3 858 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 824 – в состоянии средней степени тяжести, 204 – в тяжелом состоянии.

Всего на 21 июля в Удмуртии зарегистрировано 38 547 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 33 079 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 582 смерти пациентов с подтвержденным коронавирусом, 558 смертей пациентов с признаками коронавируса.

Вакцинированы 265 825 жителей Удмуртии. Из них 180 759 прошли через оба этапа вакцинации.

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