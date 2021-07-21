Гигантскую доброкачественную опухоль удалили в Ижевске

Фото: Минздрав Удмуртии

Нейрохирурги 1-й РКБ Ижевска провели уникальную операцию по удалению гигантской невриномы блуждающего нерва - доброкачественной опухоли, которая образовалась на шее 66-летней глазовчанки. Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии, опухоль распространилась на все внутреннее пространство шеи, трахею, пищевод, щитовидную железу, общую сонную артерию и позвоночный столб с нервами шейного сплетения.

«Операция длилась 5 часов. Микрохирургическим путем при помощи минимального доступа удалось отделить от опухоли все важные органы шеи с их сохранением и удалить саму опухоль радикально с минимальной кровопотерей», – рассказывает нейрохирург и заведующий нейрохирургическим отделением 1-й РКБ Игорь Воробьев, который оперировал женщину. Кроме него, в операции участвовали нейрохирург Алексей Звездин, анестезиолог Евгения Баженова и операционная сестра Ольга Горбунова.

Как уточняется в сообщении, невринома блуждающего нерва – редкая патология: она встречается у одного человека из 10 000 000. Еще реже опухоль достигает таких гигантских размеров, как у глазовчанки.

Отмечается, что период восстановления проходит хорошо, пациентка готовится к выписке.

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