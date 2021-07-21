После вмешательства прокуратуры на улице Парковой в Ижевске появился тротуар

Фото: Ильяс Бекмансуров

Прокуратура Индустриального района Ижевска после жалоб граждан проверила тротуар на улице Парковой и выяснила, что тротуар на участке от переулка Спартаковский до улицы Герцена отсутствует. Как сообщает пресс-служба ведомства, на администрацию города в судебном порядке была возложена обязанность исправить ситуацию.

«Указанная дорога расположена в непосредственной близости от детских образовательных учреждений района, а также филиала Республиканского КЦСОН в Индустриальном районе г. Ижевска», - отмечается в сообщении.

Решение суда было исполнено, на указанном участке появился тротуар.

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