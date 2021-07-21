Почти 130 млн рублей украли у жильцов сотрудники управляющей компании в Ижевске

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Следственное управление МВД по Удмуртии завершило расследование уголовного дела по обвинению руководителей и сотрудников одной из управляющих компаний Ижевска. Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, 5 человек обвиняются по ч.4 ст.160 УК РФ (Присвоение или растрата, совершенные организованной группой, в особо крупном размере).

Установлено, что сотрудники УК в течение нескольких лет начисляли плату за ЖКУ жителям многоквартирных домов, но полученные от жителей деньги перечисляли совсем не на оплату поставленных ресурсов. Средства отправлялись в том числе и на расчетные счета и на счета руководителей аффилированных организаций.

«Таким образом, обвиняемые присвоили вверенное имущество и распорядились им в личных интересах, причинив ресурсоснабжающим организациям ущерб на общую сумму 129 млн. рублей. В ходе предварительного следствия причиненный ущерб возмещен в полном объеме», - говорится в сообщении.

Уголовное дело отправлено в суд. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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