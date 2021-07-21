«Удмуртавтодор» выставили на продажу

Госпредприятие приносит убытки Фото: Архив КП

Акции АО «Удмуртское автодорожное предприятие» выставили на аукцион по стартовой цене в 3,32 млн рублей. Как сообщается на площадке «Российский аукционный дом», заявки на покупку принадлежащего республике предприятия принимаются до 28 июля.

Номинальная цена одной акции составляет 1000 рублей, в пакет входят 3 183 599 акций. Шаг аукциона – 166,39 млн рублей, сумма задатка – 665,58 млн рублей. Торги пройдут 5 августа.

Напомним, Госсовет Удмуртии одобрил приватизацию «Удмуртавтодора и «Удмуртгипроводхоза» в начале марта этого года. Ранее в правительстве региона заявляли об убыточности этих предприятий.

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