Ветерану Великой Отечественной войны из Удмуртии исполнилось 103 года

Фото: Алексей Заметаев

Ветерану Великой Отечественной войны из Воткинска Алефтине Александровне Лавриненко вчера исполнилось 103 года. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил городской глава Алексей Заметаев.

«Алефтина Александровна родилась в Воткинске в 1918 году. После школы окончила медучилище, по направлению работала на Украине. В 1941 году была призвана в армию, прошла войну военным врачом - до 1945 года Алефтина Александровна была хирургической медсестрой - спасала раненых, сохраняла жизни солдатам и офицерам. Служба проходила в эвакогоспиталях (№№1031, 2742, 4373). На специальных поездах с медоборудованием для лечения раненых везли солдат в госпитали Курска, Ржева, Черкесска», - пишет градоначальник.

Отмечается, что в 1947 году после непродолжительного периода жизни в Эстонии Алефтина Александровна вернулась в Воткинск, где долгие годы она работала врачом в Городской больнице №1.

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